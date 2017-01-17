17 января 2017 г.
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Ближний Восток

Иракские войска освободили руины снесенной ИГ могилы пророка Ионы

время публикации: 16:23 | последнее обновление: 16:23 блог версия для печати фото
Иракские войска освободили руины снесенной ИГ могилы пророка Ионы

Иракские войска очистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» Неби Юнус, где располагалась гробница библейского пророка Ионы. Мусульмане почитают этого пророка под именем Юнус.

"Мы освободили Неби Юнус и подняли над гробницей флаг Ирака", - заявил пресс-секретарь специальных антитеррористических сил Ирака Сабах аль-Номан.

Мавзолей Ионы был одним из самых популярных мест паломничества в провинции Нинве. После захвата Неби Юнус в 2014 году боевики террористической группировки "Исламское государство" снесли надгробие, заявив, что поклонение – идолопоклонство.

"Исламское государство" систематически уничтожает памятники культуры на подконтрольной территории. В Ираке были снесена могила пророка Даниила, простоявшие три тысячелетия стены древнего города Нимруд, разграблен музей Мосула. В Сирии причинен ущерб Пальмире.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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