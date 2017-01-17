Турецкие СМИ: задержан исполнитель теракта в стамбульском ночном клубе Reina

Службы безопасности Турции вечером в понедельник, 16 января, задержали исполнителя теракта в стамбульском ночном клубе Reina. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Как передает телеканал NTV, террорист, уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, был задержан в ходе спецоперации в районе Эсеньюрт на западе Стамбула.

По сведениям спецслужб, Машарипов – боевик террористической группировки "Исламское государство", где он известен под боевым именем Абу Мухаммад Хорасан.

Теракт в ночном клубе Reina был совершен в ночь на 1 января. В момент нападения там праздновали Новый год около 700 посетителей. Террорист, вооруженный автоматом "Калашникова", ворвался в помещение клуба и стрелял в течение семи минут, опустошив шесть магазинов и выпустив около 180 пуль, после чего скрылся.

В результате теракта погибли 39 человек, еще 65 человек получили ранения.