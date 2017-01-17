Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 17 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 17 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 12 палестинских арабов, которые разыскивались за террористическую деятельность. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Во время операции в деревне Кабатия была закрыта мастерская, в которой производили оружие. В деревне Ятта найдены и обезврежены пять самодельных взрывных устройств трубчатого типа.