17 января 2017 г.
последняя новость: 11:06
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:55 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 17 января
10:30 Премьер-министр ПНА: "Мы не контролируем Газу"
09:10 На юге Египта убиты восемь солдат
02:29 Задержан исполнитель теракта в стамбульском ночном клубе Reina
20:37 На юге Ливана разбился беспилотник ЦАХАЛа
17:36 Скончался от ранений один из участников беспорядков возле Ткоа
17:04 Арабские беспорядки возле Ткоа: ЦАХАЛ применил оружие
16:34 ПВО Ирана сбили беспилотный аппарат над Тегераном
14:01 Парламент Турции утвердил конституционную реформу в первом чтении
12:05 Король Иордании сменил глав МИДа и МВД
Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 17 января

время публикации: 10:55 | последнее обновление: 10:55 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 17 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 17 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 12 палестинских арабов, которые разыскивались за террористическую деятельность. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Во время операции в деревне Кабатия была закрыта мастерская, в которой производили оружие. В деревне Ятта найдены и обезврежены пять самодельных взрывных устройств трубчатого типа.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 января 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 января







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 17 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017