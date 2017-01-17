17 января 2017 г.
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Ближний Восток

ООН: война в Йемене унесла 10.000 жизней

время публикации: 15:34 | последнее обновление: 15:36 блог версия для печати фото
Специальный представитель ООН по урегулированию ситуации в Йемене Исмаил Улд Шейх Ахмед

Специальный представитель ООН по урегулированию ситуации в Йемене Исмаил Улд Шейх Ахмед прибыл в Аден. Его встреча с президентом Абд Раббо Мансуром Хади призвана содействовать политическому решению конфликта.

Международный эмиссар заявил, что за два года гражданской войны погибли 10.000 граждан Йемена. Еще 40.000 человек получили ранения. "Жертв и разрушений становится все больше. Поэтому нужно сделать все для преодоления нынешней ситуации", - заявил он.

По словам представителя ООН, посетившего в ходе турне Саудовскую Аравию, Оман и Катар, прежде чем стороны сядут за стол переговоров, как правительственные войска, так и хуситы должны прекратить огонь.

"Я призвал президента Хади рассмотреть предложение ООН быстро и в конструктивном клюке. Ведь речь идет о будущем его страны. Единственный способ положить конец конфликту – соглашение, которое обеспечит безопасность граждан и приведет к созданию правительства национального единства", - сообщил он.

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