ООН: война в Йемене унесла 10.000 жизней

Специальный представитель ООН по урегулированию ситуации в Йемене Исмаил Улд Шейх Ахмед прибыл в Аден. Его встреча с президентом Абд Раббо Мансуром Хади призвана содействовать политическому решению конфликта.

Международный эмиссар заявил, что за два года гражданской войны погибли 10.000 граждан Йемена. Еще 40.000 человек получили ранения. "Жертв и разрушений становится все больше. Поэтому нужно сделать все для преодоления нынешней ситуации", - заявил он.

По словам представителя ООН, посетившего в ходе турне Саудовскую Аравию, Оман и Катар, прежде чем стороны сядут за стол переговоров, как правительственные войска, так и хуситы должны прекратить огонь.

"Я призвал президента Хади рассмотреть предложение ООН быстро и в конструктивном клюке. Ведь речь идет о будущем его страны. Единственный способ положить конец конфликту – соглашение, которое обеспечит безопасность граждан и приведет к созданию правительства национального единства", - сообщил он.