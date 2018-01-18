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Ближний Восток

Бельгия выделила UNRWA 23 миллиона долларов

время публикации: 17 января 2018 г., 22:40 | последнее обновление: 17 января 2018 г., 22:58 блог версия для печати фото
Бельгия выделила UNRWA 23 миллиона долларов
Бельгия выделила UNRWA 23 миллиона долларов
Бельгия выделила UNRWA 23 миллиона долларов

В среду, 17 января, правительство Бельгии объявило о готовности перевести Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) 23 миллиона долларов.

Заместитель премьер-министра Бельгии и министр по вопросам сотрудничества в целях развития Александр Де Кроо, комментируя это решение, сказал, что "для многих палестинцев UNRWA является последней надеждой". По его словам, агентство помогает полумиллиону детей получить образование, благодаря чему они не пополнять ряды террористических организаций.

Де Кроо также отметил, что правительство Бельгии откликнулось на призыв агентства о сборе средств, чтобы компенсировать сокращение финансирования организации со стороны США.

По его словам, 23 миллиона долларов Бельгия планировала выделить UNRWA в течение трех лет, но из-за критической ситуации эта сумма будет переведена немедленно.

16 января стало известно, что США переведут организации UNRWA 60 миллионов долларов вместо 125 миллионов. Белый дом опроверг, что таким образом он наказывает палестинских лидеров за несговорчивость. В окружении президента США утверждают, что UNRWA нуждается в реформах: она должна пересмотреть как методы работы, так и способ финансирования.

17 января Пьер Кренбюль, глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, сообщил о начале глобальной кампании по сбору средств.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 января 2018 г.
UNRWA объявило глобальную кампанию по сбору средству
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 января 2018 г.
HRW: интересы палестинских детей стали заложниками США
// NEWSru.co.il // В мире // 17 января 2018 г.
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