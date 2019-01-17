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17 января 2019 г.
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Ближний Восток

СМИ: гражданин США, проникший в Ливан из Израиля, арестован в магазине мужской одежды

время публикации: 17:36 | последнее обновление: 22:45 блог версия для печати фото
СМИ: гражданин США, проникший в Ливан из Израиля, арестован в магазине мужской одежды
СМИ: гражданин США, проникший в Ливан из Израиля, арестован в магазине мужской одежды
СМИ: гражданин США, проникший в Ливан из Израиля, арестован в магазине мужской одежды

Телеканал "Аль-Маядин" передал, что по подозрении в незаконном проникновении на территорию Ливана из Израиля задержан Колин Эмери, гражданин США еврейского происхождения.

Согласно этому сообщению, нарушитель границы был задержан сотрудниками служб безопасности Ливана в магазине мужской одежды в районе Сура, на юге страны, где он выбирал себе новые брюки.

В эфире телеканала также была показана фотография задержанного в момент, когда он расплачивался за покупку.

Израильская радиостанция "Кан Бет" передала, что мать Колина Эмери, проживающая в Калифорнии, утверждает, что ее сын страдает психическим расстройством и не может отвечать за свои поступки. Ей неизвестно, зачем ее сын отправился в Ливан. Позднее она в беседах с израильскими журналистами уже не упоминала о проблемах сына, а говорила о том, что он работает консультантам в некой медицинской компании и постоянно находится в разъездах. По ее словам, не так давно он по работе находился в Бейруте.

Однако информацию о том, что нарушитель границы психически нездоров, также подтверждают ливанские источники.

Во вторник, 15 января, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении повреждения в заграждении на границе с Ливаном, который может свидетельствовать о незаконном переходе границы с территории Израиля.

Ливанский телеканал "Ан-Нашра" передавал, что нарушителя разыскивают вместе с военными боевики "Хизбаллы".

Представители сил безопасности Ливана сообщили, что переход границы был совершен в районе поселка Айта аш-Шаб. Нарушитель не был вооружен. У него с собой была коробка с израильскими документами и медикаментами.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 января 2019 г.
ТВ: задержан иностранный гражданин, проникший в Ливан с территории Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 января 2019 г.
ЦАХАЛ сообщил об инциденте на границе с Ливаном





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Четверг, 17 января 2019 г.
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