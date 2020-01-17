Centcom: в результате иранского ракетного обстрела 8 января в Ираке были контужены 11 американских военнослужащих

Центральное командование армии США (Centcom) вечером 16 января сообщило, что после ракетного обстрела иранцами в ночь на 8 января американских позиций на иракской военной базе "Айн аль-Асад" пострадали 11 военнослужащих американской армии – все они получили контузии в результате взрывов, передает агентство Reuters. Тяжелораненых или погибших не было, утверждают в Centcom.

В сообщении отмечается, что девять дней спустя после ракетной атаки некоторые пострадавшие до сих пор проходят лечение, то есть контузии были серьезными.

Почему изначально министерство обороны США заявляло, что пострадавших нет, Centcom не поясняет.

Вскоре после ракетного обстрела министр обороны США Марк Эспер выступил с заявлением. Он сказал, что ракетные силы иранского "Корпуса стражей исламской революции" запустили 16 баллистических ракет по военным базам в Ираке: 11 ракет поразили авиабазу "Айн аль-Асад", одна ракета упала на территории базы в Эрбиле. Эспер утверждал, что в результате обстрела пострадавших не было, но были повреждены вертолет, палатки и парковочные площадки.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли уже 8 января выражал уверенность в том, что целью ракетного обстрела, осуществленного силами "Корпуса стражей исламской революции", было нанесение максимального ущерба и убийство военнослужащих. Генерал не поддержал версию о том, что иранцы обстреливали базы в Ираке так, чтобы это не привело к жертвам.

11 января съемочная группа телеканала CNN была допущена на базу "Айн аль-Асад". В репортаже этого телеканала впоследствии говорилось, что за два с половиной часа до иранского ракетного обстрела американское военное командование вывезло большую часть военнослужащих с базы. Остальные укрылись в убежищах. Охрана базы осталась на посту. Ракетная атака продолжалась около двух часов. При этом удар был нанесен только по американским объектам, занимающим около четверти территории авиабазы. CNN цитировал арабский дипломатический источник, по словам которого, после того, как Иран передал Ираку сообщение о предстоящем ударе, иракская сторона известила американцев. В общей сложности на "Айн аль-Асад" было выпущено четыре ракетных залпа (4х4). Американским объектам был нанесен значительный ущерб. Находившиеся в бункерах военнослужащие рассказывают, что взрывные волны ощущались и в подземных убежищах. Журналисты CNN не согласились с оценкой тех, кто утверждал, что иранцы стремились избежать человеческих жертв.



