МВД Ирака: "Аль-Багдади жив"

Министерство внутренних дел Ирака официально опровергло информацию о гибели лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Глава управления МВД по борьбе с террором Абу Али аль-Басри сообщил, что главарь ИГ жив и скрывается в Сирии, в районе Ракки. Эти сведения получены из разнообразных агентурных и разведывательных источников.

Сообщение о гибели аль-Багдади было подтверждено самим "Исламским государством" и правозащитной организацией The Syrian Observatory for Human Rights. Однако отметим, что подобная информация появлялась по меньшей мере 12 раз.

Так, в октябре 2016-го арабские и иранские средства массовой информации сообщали о попытке отравления лидера ИГ и трех его полевых командиров.

О гибели аль-Багдади, например, 14 июня 2016-го сообщало информационное агентство "Аль-Амак", ассоциированное с ИГ, в сообщении говорилось, что аль-Багдади умер "на пятый день священного месяца Рамадан".

В октябре 2015 года сообщалось, что аль-Багдади был ранен в результате авиаудара на границе Сирии и Ирака, но выжил. Ходили слухи, что после ранения он перебрался в Ливию, но они не подтвердились.