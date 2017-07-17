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Ближний Восток

Иракская армия готовится к наступлению на Тель-Афар

время публикации: 09:50 | последнее обновление: 09:50 блог версия для печати фото
Тель-Афар, Ирак

После освобождения от "Исламского государства" Мосула иракская армия продолжает наступление на владения джихадистов. Их новая цель – расположенный между Мосулом и Синджаром Тель-Афар.

К этому населенному пункту стягиваются выбитые из Мосула боевики ИГ. Чтобы помешать террористам сконцентрировать силы, иракская армия и полиция проводят операции на второстепенных направлениях.

Операция будет начата в начале августа. Как сообщается, в освобождении города, вместе с правительственными войсками, будут участвовать и тысячи бойцов шиитских «Бригад Аббаса», ранее воевавших в Сирии.

Тель-Афар населен по преимуществу иракскими туркменами. Большинство населения города составляют сунниты, однако около четверти жителей придерживаются шиитского направления ислама.

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