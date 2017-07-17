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Ближний Восток

На Синае в столкновении с боевиками ИГ погибли четверо египетских полицейских

время публикации: 18:13 | последнее обновление: 18:13 блог версия для печати фото
На Синае в столкновении с боевиками ИГ погибли четверо египетских полицейских

На севере Синайского полуострова в вооруженном столкновении с боевиками "Исламского государства" погибли не менее четырех сотрудников полиции и шестеро были ранены. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности Египта.

Инцидент произошел в пригороде города Аль-Ариш. По ходу следования автомобиля полиции было приведено в действие взрывное устройство. Когда к месту происшествия прибыло подкрепление, прогремел еще один взрыв, после чего боевики открыли огонь по полицейским.

Отметим, что ранее силы безопасности Египта сообщили, что в окрестностях городов Эль-Ариш и Шейх Зуэйд были ликвидированы не менее 30 террористов. Согласно информации телеканала Sky News Arabia, ВВС армии Египта атаковали транспортные средства террористов из группировки "Вилайят Синай", ассоциирующей себя с "Исламским государством".

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