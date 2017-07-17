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Ближний Восток

"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС пытается открыть штаб в Алжире

время публикации: 09:43 | последнее обновление: 10:16 блог версия для печати фото
Сами Абу Зухри
Халид Машаль
"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС пытается открыть штаб в Алжире

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что руководство палестинской террористической организации ХАМАС, на фоне проблем с продолжением функционирования штаба в Катаре, подало заявку на открытие офиса в Алжире.

Согласно указанному источнику, власти Алжира пока не ответили на обращение руководства ХАМАСа.

В публикации отмечается, что ХАМАС стремится создать ситуацию, при которой у международного сообщества не могло бы возникнуть претензий к какому-либо одному государству по поводу сотрудничества с палестинским "Исламским движением сопротивления". Для этого, помимо офисов в Газе, Ливане, Малайзии и Катаре, ХАМАС пытается открыть офисы в других странах.

Напомним, что после изгнания из Иордании основной зарубежный штаб ХАМАСа находился в Сирии, однако, на фоне гражданской войны в этой стране и неготовности палестинских исламистов поддержать режим Асада или его противников, ХАМАС лишился офиса в Дамаске.

В связи с давлением со стороны США и других партнеров по NATO власти Турции также были вынуждены отказать ХАМАСу в гостеприимстве, и "турецкий штаб", которым руководил Салах аль-Арури, переехал в южный Бейрут, под покровительство "Хизбаллы".

По сведениям "Аш-Шарк аль-Аусат", высокопоставленный представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри в настоящее время проживает в Алжире. Он подтвердил, что несколько месяцев назад руководство ХАМАСа подало просьбу об открытии официального штаба в этом североафриканском государстве.

Бывший глава политбюро ХАМАС Халид Машаль пока остается в Катаре, хотя другие лидеры организации покинули эту страну. Не исключено, что Машаль планирует перебраться в Алжир.



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