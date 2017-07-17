"Хизбалла" и Саудовская Аравия осудили действия Израиля на Храмовой горе

Ливанская террористическая группировка "Хизбалла" опубликовала заявление, в котором выражается поддержка теракту, совершенному арабскими гражданами Израиля на Храмовой горе в Иерусалиме.

"Отважная атака стала выражением духа сопротивления, живущего в сердцах всех палестинцев, возмущения оккупацией аль-Аксы. Бойцы сопротивления понимают, что самопожертвование – не слишком высокая цена за свободу своего народа и своей земли", - говорится в заявлении.

Группировка также выражает возмущение действиями, предпринятыми израильскими властями для обеспечения безопасности Храмовой горы, квалифицируя их как "репрессивные". В заявлении осуждаются арабские политики и СМИ, выразившие понимание этих действий.

Саудовской Аравии также потребовалось несколько дней, чтобы сформулировать отношение к событиям в Иерусалиме. В опубликованном заявлении выражается обеспокоенность ущемлением прав верующих.

"Это удар по мусульманам всего мира, ведь аль-Акса – одно из направлений молитвы. Он может привести с эскалации ситуации на палестинских территориях. Мы призываем международное сообщество проявить ответственность и пресечь эти действия", - отмечает официальный Эр-Рияд.