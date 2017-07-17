Осужденный в Иране "американский шпион" – историк, уроженец Китая

Принстонский университет сообщил, что американский гражданин, приговоренный в Китае к десяти годам лишения свободы за шпионаж – докторант этого учебного заведения Сиюэ Вань. Он обладает также и гражданством КНР.

Историк отправился в Исламскую республику Иран, чтобы собрать материалы, необходимые для доктората. Он был арестован летом 2016 года. С тех пор университет добивается его освобождения и оказывает поддержку семье.

"Мы крайне обеспокоены тем, что обвинения связаны с его научной деятельностью, тем, что это стало основанием для приговора. Его родственники и университет надеются, что он будет освобожден", - заявил пресс-секретарь учебного заведения Дэниэл Дей.

Государственный департамент США сообщил, что ему известны сообщения об осуждении Сиюэ Ваня. Он призвал освободить всех иностранцев, удерживаемых в Иране по сфабрикованным обвинениям в шпионаже.

16 июля стало известно, что иранский суд приговорил к десяти годам лишения свободы гражданина США, который был признан виновным в шпионаже. Сообщается, что у осужденного есть гражданство еще одной страны. "Этот человек действовал по указке Америки, собирая для нее информацию, проведет за решеткой десять лет. Однако у него есть право на апелляцию", - заявил пресс-секретарь судебной системы Голямхосейн Мохсани Эджейи.