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Ближний Восток

Иорданский солдат, убивший инструкторов из США, приговорен к пожизненной каторге

время публикации: 14:01 | последнее обновление: 14:01 блог версия для печати фото
Иорданский солдат, убивший инструкторов из США, приговорен к пожизненной каторге

Военный трибунал вынес приговор военнослужащему иорданской армии, расстрелявшему трех американских военных инструкторов. Он приговорен к пожизненному заключению и каторжным работам.

Американцы были убиты в ноябре 2016 года, когда пытались въехать на территорию военной базы "Принц Файсал", где работали. Солдат, стоявший часовым на воротах, открыл по ним огонь.

Иорданская сторона поспешила заявить, что инструкторы продолжили движение, несмотря на приказ остановиться. США отвергли эту версию, заявив, что солдат мог быть связан с радикальными группировками.

В Иордании дислоцированы несколько сотен американских военнослужащих. Здесь расположены законсервированные самолеты F16. Инцидент привел к кризису в отношениях между двумя союзниками.

Добавим, что в 2015 году капитан полиции Иордании убил двух американских военных, двух иорданских и одного южноафриканского военнослужащего на тренировочной базе в Аммане.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 ноября 2016 г.
Уточненные данные: в Иордании убиты трое американских инструкторов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 ноября 2016 г.
В Иордании убиты два американских военных инструктора







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