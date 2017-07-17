Теракт на юго-востоке Турции, ранены 17 военнослужащих

17 турецких военнослужащих получили ранения при взрыве фугаса, заложенного боевиками Рабочей партии Курдистана. Теракт был совершен в провинции Хаккари, расположенной на юго-востоке Турции.

Самодельное взрывное устройство было приведено в действие, когда рядом с ним проезжал автобус с солдатами. Пострадавшие доставлены в местные больницы. Состояние четырех из них критическое.

Рабочая партия Курдистана признана террористической группировкой Турцией, США и Евросоюзом. Она начала вооруженную борьбу за независимость турецкого Курдистана в 1984 году. Эта борьба унесла 40.000 жизней.

В 2013 году курды и турки заключили перемирие, которое продержалось всего два года. После возобновления военных действий погибли еще 10.000 курдов и 1.200 турок.