17 июля 2017 г.
последняя новость: 16:28
Умер знаменитый актер
Галкин показал ноги жены
От старения спасет один крем
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:58 Теракт на юго-востоке Турции, ранены 17 военнослужащих
14:01 Иорданский солдат, убивший инструкторов из США, приговорен к пожизненной каторге
12:40 Умер лидер военного крыла "Исламского джихада"
11:50 Осужденный в Иране "американский шпион" – историк, уроженец Китая
09:50 Иракская армия готовится к наступлению на Тель-Афар
09:43 "Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС пытается открыть штаб в Алжире
09:34 МВД Ирака: "Аль-Багдади жив"
07:40 Sky News Arabia: на Синае египетские ВВС уничтожили десятки террористов
07:19 Израиль выступает против российской версии "прекращения огня" в Сирии
06:55 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 17 июля
Ближний Восток

Теракт на юго-востоке Турции, ранены 17 военнослужащих

время публикации: 15:58 | последнее обновление: 16:01 блог версия для печати фото
Теракт на юго-востоке Турции, ранены 17 военнослужащих

17 турецких военнослужащих получили ранения при взрыве фугаса, заложенного боевиками Рабочей партии Курдистана. Теракт был совершен в провинции Хаккари, расположенной на юго-востоке Турции.

Самодельное взрывное устройство было приведено в действие, когда рядом с ним проезжал автобус с солдатами. Пострадавшие доставлены в местные больницы. Состояние четырех из них критическое.

Рабочая партия Курдистана признана террористической группировкой Турцией, США и Евросоюзом. Она начала вооруженную борьбу за независимость турецкого Курдистана в 1984 году. Эта борьба унесла 40.000 жизней.

В 2013 году курды и турки заключили перемирие, которое продержалось всего два года. После возобновления военных действий погибли еще 10.000 курдов и 1.200 турок.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 июля 2017 г.
На востоке Турции убиты функционеры правящей партии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 июня 2017 г.
На востоке Турции погиб военнослужащий
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 июня 2017 г.
Объявлена дата референдума о независимости Курдистана
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 мая 2017 г.
Курдские и арабские сателлиты США ведут наступление на "ключ к Ракке"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 апреля 2017 г.
Удары ВВС Турции по позициям курдов в Ираке и Сирии: Анкара сообщает о десятках погибших







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 17 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017