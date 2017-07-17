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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 17 июля

время публикации: 06:55 | последнее обновление: 07:04 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 17 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Понедельник, 17 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны девять палестинских арабов, восемь из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

06:00. В деревне Идна военные и сотрудники ШАБАКа конфисковали около 2 тысяч шекелей при обыске в доме семьи террориста, выпущенного на свободу в рамках "сделки Шалита" и позже совершившего теракт. По сведениям спецслужб, эти деньги были получены от ХАМАСа. Подробности

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 июля







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