Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 17 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Понедельник, 17 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны девять палестинских арабов, восемь из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

06:00. В деревне Идна военные и сотрудники ШАБАКа конфисковали около 2 тысяч шекелей при обыске в доме семьи террориста, выпущенного на свободу в рамках "сделки Шалита" и позже совершившего теракт. По сведениям спецслужб, эти деньги были получены от ХАМАСа. Подробности