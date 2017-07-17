Умер лидер военного крыла "Исламского джихада"

"Бригады аль-Кудс", боевое крыло "Исламского джихада", сообщило о смерти одного из своих основателей, члена высшего военного совета группировки Махмуда Абд Раббо Юсуфа. Он умер после продолжительной болезни.

"С глубокой скорбью и с сердцем, взывающим к Аллаху, мы сообщаем о смерти великого бойца за свободу Хадж Махмуда Абд Раббо Юсуфа, Абу Ханади. Он десятилетиями шел по пути джихада, сражаясь с сионистами", - цитирует заявление группировки "Палестинский информационный центр".

"Потеря столь великого лидера джихада, как Абу Ханади, огромна. Им восхищались. Ему подражали. Но на смену ему придет множество новых бойцов, все, кто знал его и слышал о нем", - утверждает "Исламский джихад".

"Бригады аль-Кудс" обещают, что не прекратят борьбы вплоть до полного изгнания оккупантов из Палестины.