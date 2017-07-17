17 июля 2017 г.
последняя новость: 09:08
Умер знаменитый актер
Галкин показал ноги жены
От старения спасет один крем
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:40 Sky News Arabia: на Синае египетские ВВС уничтожили десятки террористов
07:19 Израиль выступает против российской версии "прекращения огня" в Сирии
06:55 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 17 июля
17:33 Сирийские СМИ: здание посольства России в Дамаске подверглось обстрелу
16:34 Арестован брат президента Ирана, подозреваемый в финансовых преступлениях
15:50 Гражданин США приговорен в Иране к десяти годам тюрьмы
15:25 10 человек стали жертвами авиаудара к востоку от Дамаска
14:18 В Александрии совершено нападение на охранника церкви
12:29 СМИ: в Мосуле задержана девушка из Европы, воевавшая снайпером на стороне ИГ
11:46 Представитель РФ: сирийская оппозиция отказалась от свержения Асада
Ближний Восток

Sky News Arabia: на Синае египетские ВВС уничтожили десятки террористов

время публикации: 07:40 | последнее обновление: 07:43 блог версия для печати фото
Эль-Ариш и Шейх Зуэйд, Египет

Рано утром в понедельник, 17 июля, сайт телеканала Sky News Arabia сообщил, что египетские ВВС ликвидировали не менее 30 террористов в окрестностях городов Эль-Ариш и Шейх Зуэйд на севере Синайского полуострова (недалеко от границы с сектором Газы). Утверждается также, что десятки боевиков были ранены.

Согласно указанному источнику, ВВС армии Египта атаковали транспортные средства террористов из группировки "Вилайят Синай", ассоциирующей себя с "Исламским государством".

Кроме того, как говорится в этом сообщении, 16 июля в центральной части Синая были уничтожены девять боевиков.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 июля 2017 г.
Теракт в Гизе: погибли 5 египетских полицейских
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 июля 2017 г.
Sky News Arabia: ВВС Египта ликвидировали на Синае не менее 20 террористов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 июля 2017 г.
Теракт на севере Синайского полуострова: погибли два полицейских, еще девять ранены
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 июля 2017 г.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт возле Рафаха
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 июля 2017 г.
"Аль-Джазира": в результате теракта возле Рафаха погибли более двадцати человек
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 июля 2017 г.
Теракт в Рафахе: десятки убитых и раненых







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 17 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017