Sky News Arabia: на Синае египетские ВВС уничтожили десятки террористов

Рано утром в понедельник, 17 июля, сайт телеканала Sky News Arabia сообщил, что египетские ВВС ликвидировали не менее 30 террористов в окрестностях городов Эль-Ариш и Шейх Зуэйд на севере Синайского полуострова (недалеко от границы с сектором Газы). Утверждается также, что десятки боевиков были ранены.

Согласно указанному источнику, ВВС армии Египта атаковали транспортные средства террористов из группировки "Вилайят Синай", ассоциирующей себя с "Исламским государством".

Кроме того, как говорится в этом сообщении, 16 июля в центральной части Синая были уничтожены девять боевиков.