СМИ: "Группа, связанная с "Мосадом", хочет заполучить иранский танкер"

Британская газета Daily Express пишет, что организация "Шурат а-Дин", представляющая интересы семей жертв террора, обратилась в суд Гибралтара с просьбой передать ей права на задержанный в Гибралтарском проливе танкер Grace 1.

Организация намерена продать судно и его груз для исполнения постановления федерального суда США о взыскании с Ирана многомилионных компенсаций пострадавшим от спонсируемой иранцами террористической деятельности.

Согласно изданию, "Шурат а-Дин" связана с израильскими спецслужбами, в том числе – со службой внешней разведки "Мосад". Как сообщает иранский телеканал PressTV, об этом свидетельствуют опубликованные WikiLeaks телеграммы американского посольства в Израиле.

"Нахождение Grace 1 в Гибралтаре предоставляет жертвам редкую возможность получить иранскую собственность, а европейским правительствам – продемонстрировать бескомпромиссность в борьбе с террором", - заявляет глава организации Ницана Даршан-Лайтнер.

"Наша позиция ясна: танкер был захвачен незаконно и должен быть возвращен как можно скорее", - заявил по этому поводу представитель посольства Ирана в Лондоне. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи расценил захват танкера как акт пиратства и обещал на него ответить.

Напомним: 14 июля министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранский танкер, захваченный несколько дней назад в Гибралтарском проливе, может быть отпущен – в обмен на гарантии, что он не направится в Сирию. "Наше беспокойство вызвал пункт назначения нефти, а не ее источник", - сказал он.





