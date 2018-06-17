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Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа уничтожили автомобиль группы поджигателей на юге сектора Газы

время публикации: 18:49 | последнее обновление: 18:49 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа уничтожили автомобиль группы поджигателей на юге сектора Газы
ВВС ЦАХАЛа уничтожили автомобиль группы поджигателей на юге сектора Газы
ВВС ЦАХАЛа уничтожили автомобиль группы поджигателей на юге сектора Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что с помощью БПЛА был нанесен удар по инфраструктуре террора, используемой поджигателями для запуска воздушных шариков со взрывными устройствами или легковоспламеняющейся смесью.

Еще один удар был нанесен по автомобилю, используемому группой поджигателей.

После того, как был уничтожен автомобиль террористов, "подразделение поджигателей" ХАМАСа объявило о том, что в ответ на действия израильской армии вдоль всей границы с Израилем будет произведен запуск сотен воздушных шариков с легковоспламеняющейся смесью.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что ВВС нанесли удар рядом с группой террористов, запускающих воздушные шарики с легковоспламеняющейся смесью.

В сообщении подчеркивалось, что речь шла о "предупреждении", удар наносился не по самим поджигателям, а рядом с ними.

Отметим, что за последние сутки это вторая операция ВВС ЦАХАЛа, в ходе которой целью атаки становится транспортное средство террористов. Ночью в районе аш-Шаджайя, к востоку от города Газа, был уничтожен автомобиль руководителя одной из групп поджигателей.

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