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Ближний Восток

ЦАХАЛ атаковал в Газе автомобиль руководителя группы поджигателей

время публикации: 06:34 | последнее обновление: 08:33 блог версия для печати фото
Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что автомобиль был атакован беспилотным самолетом ЦАХАЛа в районе аш-Шаджайя, к востоку от города Газа
Израильский БПЛА
Хамасовский "змей"

В ночь на воскресенье, 17 июня, был нанесен удар по цели в секторе Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что был атакован автомобиль руководителя группы поджигателей, использующих воздушных змеев и воздушные шары для поджогов на израильской территории.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что автомобиль был атакован беспилотным самолетом ЦАХАЛа в районе аш-Шаджайя, к востоку от города Газа. Сведений о пострадавших не поступало.

ПИЦ опубликовал фотографию автомобиля Hyundai Sonata белого цвета, крыша которого была пробита ракетой.

По всей видимости, атака была предупредительной: военные дают понять, что им известно, кто стоит за организацией "огненного террора" и где они находятся.

В заявлении армейской пресс-службы подчеркивается, что ЦАХАЛ возлагает ответственность на ХАМАС за диверсии и теракты на границе сектора Газы.

Накануне вечером израильские военно-воздушные силы атаковали группу поджигателей, готовивших к запуску воздушные шары, в южной части сектора Газы.

Вечером в пятницу ВВС Армии обороны Израиля атаковали наблюдательный пункт ХАМАС в северной части сектора Газы, расположенный недалеко от того места, откуда в сторону израильской территории были запущены воздушные шары с привязанной к ним взрывчаткой.

Ранее ВВС ЦАХАЛа неоднократно открывали предупредительный огонь по группам поджигателей в Газе, в том числе по их транспортным средствам. Минздрав Газы не сообщал ни об одном пострадавшем в результате этих израильских атак.



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