Анджелина Джоли посетила Мосул: "Люди здесь потеряли всё"

Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в субботу, 16 июня, посетила лагерь беженцев в Мосуле, на севере Ирака. Во время этого визита она выступила с призывом к международному сообществу: помочь восстановить город, разрушенный в ходе боев с "Исламским государством".

- Анджелина Джоли. Фотогалерея

Боевики ИГ захватили Мосул в 2014 году и превратили его в цитадель "халифата" под руководством Абу Бакра аль-Багдади. Иракские вооруженные силы при поддержке курдских ополченцев и шиитских милиций вернули контроль над Мосулом в июле 2017 года. За время оккупации и в ходе боев погибли или пропали без вести около 900 тысяч жителей Мосула.

Побывав в историческом центре Мосула, Джоли заявила, что увидела самые ужасающие разрушения за все годы ее работы в качестве посла доброй воли ООН. "Люди здесь потеряли всё. Они обездолены, у них нет лекарств для детей, нет питьевой воды, нет самого необходимого. Я надеюсь, что будут продолжены действия по восстановлению города и налаживанию жизни в нем. Я призываю международное сообщество не забывать о Мосуле", – сказала она.

Анджелина Джоли уже много лет является послом доброй воли ООН, помогая беженцам. Актриса жертвовала деньги для оказания помощи вынужденным переселенцам и неоднократно посещала лагеря беженцев – в Ливии, Тунисе, Афганистане, Пакистане, Турции, Ливане и Ираке. Только в Ираке она была уже в пятый раз. Актриса приняла в свою семью трех детей, лишившихся родителей, из разных стран.





