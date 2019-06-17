Скончался экс-президент Египта Мухаммад Мурси

В понедельник, 17 июня, египетские СМИ сообщили, что во время судебного заседания внезапно скончался пятый президент Египта Мухаммад Мурси. Ему было 67 лет.

В частности, о смерти экс-президента сообщил сайт Extra-News.

Государственный телеканал Египта назвал причиной смерти Мурси "сердечный приступ". Согласно этому источнику, в суде проходили слушания по делу о шпионаже. Подсудимый попросил слова, а сразу после произнесенной речи потерял сознание.

Арабская редакция CNN передала, что выступление Мурси продолжалось около пяти минут, после чего был объявлен перерыв. Вместе с ним в "клетке" для обвиняемых находились еще два человека. Внезапно Мурси упал без сознания. Он был доставлен в больницу, врачи которой в 16:50 зафиксировали его смерть.

Согласно данным первичного осмотра тела, на нем не было обнаружено следов насилия.

Генеральный прокурор Египта Набиль Садик распорядился сформировать группу для расследования обстоятельств смерти обвиняемого.

Египетские СМИ сообщают о том, что в связи со смертью экс-президента в стране повышены меры безопасности.

Мухаммад Мурси родился 20 августа 1951 года. В 1978 году окончил инженерный факультет Каирского университета и отправился продолжать учебу в США. В 1982 году получил степень PhD в Университете Южной Калифорнии и три года проработал в Калифорнийском университете в Нортбридже. В 1985 году вернулся в Египет. Был депутатом египетского парламента с 2000 по 2005 год. За участие в деятельности исламистов дважды попадал в тюрьму.

Стал кандидатом в президенты от блока, созданного исламистской организацией "Братья-мусульмане", после того, как Центризбирком отстранил от выборов исламиста Хайрата аш-Шатера. Был 5-м президентом Египта с 30 июня 2012 года по 3 июля 2013 года.

Свергнут в результате военного переворота, осуществленного под руководством генерала Абд аль-Фаттаха ас-Сиси, ставшего позже 6-м президентом в истории Египта.

В апреле 2015 года Уголовный суд Каира приговорил Мухаммада Мурси и еще 12 лидеров "Братьев-мусульман" к 20 годам тюрьмы строгого режима по делу о трагических событиях в столице в конце 2012 года. Кроме того, экс-президент проходил главным фигурантом еще по двум уголовным делам - о государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства. Он 17 июня 2019 года скончался во время рассмотрения последнего дела в суде.





