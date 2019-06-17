Спецпосланник Катара привез 15 миллионов долларов в сектор Газы

Специальный посланник правительства Катара Мухаммад аль-Эмади поздно вечером в воскресенье, 16 июня, прибыл в сектор Газы через КПП "Эрез".

Он доставил в сектор 15 миллионов долларов наличными. Еще 10 миллионов из "катарских денег" были переданы Израилю в качестве оплаты топлива для электростанции Газы.

Ранее палестинское агентство Maan сообщило, что аль-Эмади везет 25 миллионов долларов: 10 миллионов – "для бедных семей", 10 миллионов – на покупку топлива, 5 миллионов – на поддержку проектов ООН в секторе.

Согласно источникам агентства, Катар рассчитывает распределить эти средства между 40 тысячами жителей сектора Газы из нуждающихся семей. При этом подчеркивается, что деньги не предназначены на выплаты зарплат "госслужащим", работающим на правительство ХАМАСа.

Напомним, что еще 12 июня сообщалось, что аль-Эмади уведомил руководство ХАМАСа о получении предварительного одобрения властей Израиля на очередной ввоз денег в Газу.

Предыдущая доставка "катарских денег" в Газу была осуществлена 12 мая. Тогда аль-Эмади привез 30 миллионов долларов наличными.

Maan сообщал на прошлой неделе, что в Газу вскоре должна прибыть делегация специалистов для обсуждения вопроса о строительстве новой линии электропередач. Кроме того, в скором времени по линии ООН прибудут несколько делегаций для обсуждения реализации ряда гуманитарных проектов, писало это агентство.

11 июня в Газе побывали представители Всемирного банка.

Складывалось впечатление, что Израиль идет на новые уступки на фоне относительного спокойствия в секторе Газы.

В ночь на 13 июня и вечером 13 июня территория Израиля была обстреляна из сектора Газы. Одна ракета попала в здание йешивы в Сдероте. ЦАХАЛ нанес серию ответных ударов. ХАМАС от открытых вооруженных действий против Израиля воздержался. Эти события не повлияли на решение разрешить доставку "катарских миллионов" в Газу.

Отметим также, что вскоре после доставки в Газу очередных "катарских миллионов" произошло вооруженное столкновение между боевиками ХАМАСа и бойцами израильского спецназа на юге сектора, в районе Хан-Юниса.