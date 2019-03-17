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Ближний Восток

"Исраэль а-Йом": египтяне были в ярости после обстрела Тель-Авива

время публикации: 06:18 | последнее обновление: 06:26 блог версия для печати фото
Лидеры ХАМАСа в Газе
Рафах после удара ЦАХАЛа, 15 марта 2019 года
Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси

Израильская газета "Исраэль а-Йом" со ссылкой на высокопоставленного чиновника, который был среди членов египетской делегации в Газе вечером 14 марта, когда был осуществлен ракетный обстрел Тель-Авива, пишет об атмосфере на переговорах.

В переговорах с египетской стороны участвовали представители руководства разведки, со стороны ХАМАСа – председатель политбюро Исмаил Ханийя и глава правительства Газы Яхья Сануар.

Даниэль Сериоти пишет, что после обстрела Тель-Авива египтяне были в ярости. Они говорили: "Вы подвергаете опасности нашу жизнь, кровь жителей Газы будет в ваших руках". При этом Сануар убеждал египтян, что ХАМАС непричастен к обстрелу.

Египтяне заявили: "Если Израиль решит начать крупномасштабную военную операцию в Газе, мы ничего не будем делать, чтобы остановить Израиль, даже если он решит свергнуть режим ХАМАСа в Газе и захватить сектор Газы". В том числе, говорилось о том, что Египет не станет вмешиваться в случае, если Израиль возобновит точечные ликвидации лидеров ХАМАСа, говорится в публикации.

По словам источника "Исраэль а-Йом", начало переговоров было "приятным и расслабленным". Но, как только стало известно, что в сторону Тель-Авива во время переговоров были выпущены ракеты, атмосфера на переговорах резко изменилась. Египтяне обвиняли лидеров ХАМАСа в двойной игре.

Сануар не только говорил в ответ, что ХАМАС не стоит за обстрелом Тель-Авива, но и обещал провести тщательное расследование. Он просил египтян передать его слова руководству Израиля. Но египтяне не верили Синуару и обвиняли его во лжи.

Уже после того, как египтяне (по требованию властей Израиля) покинули Газу, Сануар связался с ними и сообщил, что запуск был осуществлен боевиками ХАМАСа "из-за технической ошибки". Он также сказал, что один из причастных к "ошибочному" обстрелу уже арестован и вскоре будут арестованы все причастные к этому инциденту.

Тогда египтяне потребовали, чтобы ХАМАС объявил об отмене "марша возвращения", намеченного на 15 марта. Это требование было выполнено.

"Исраэль а-Йом" также пишет, что египтяне требовали от лидеров ХАМАСа отмены "миллионной демонстрации", намеченной на конец марта и приуроченной к первой годовщине "маршей". Как альтернативный вариант было предложено провести эту акцию в "мирном формате". Были ли приняты ХАМАСом эти требования Каира, пока неизвестно.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 марта 2019 г.
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