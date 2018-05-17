Турция в обход санкций ООН поставила Ирану израильское оборудование двойного назначения

Организация Объединенных Наций начала расследование подозрений в нарушении Турцией резолюции Совета безопасности 2231 от 2015 года, запрещающей поставку Ирану товаров и технологий, которые могут быть использованы для атомной программы.

Как сообщает Итамар Айхнер (портал Ynet и газета "Едиот Ахронот"), Турция поставила Ирану входящие в санкционный список электронные кабели израильского производства. Эта публикация цитируется государственной радиостанцией "Кан Бет" и другими СМИ.

Расследование было начато после того, как в июле 2017 года власти Объединенных Арабских Эмиратов перехватили партию электронного оборудования, отправленного из Турции в Иран. В числе прочего, среди оборудования были найдены силовые конденсаторы CSP 180/300 производства компании CELEM Power Capacitors, штаб-квартира которой расположена в Иерусалиме.

Секретариат ООН обратился к Израилю с просьбой принять участие в расследовании. Согласно сообщению Айхнера, руководство компании подтвердило факт поставки продукции в Турцию и получения предоплаты, однако переправка товара в Иран была сделана без ведома компании.

Отметим, что публикация о проводимом расследовании появилась на фоне резкого ухудшения отношений между Турцией и Израилем, сопровождающегося двусторонней высылкой дипломатов. Поводов для этого послужила позиция Анкары, резко осудившей действия израильских военных на границе Газы, где 14 мая в ходе беспорядков, организованных ХАМАСом, были убиты десятки участников так называемого "марша возвращения".





