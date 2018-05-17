18+
17 мая 2018 г.
последняя новость: 08:03
Так Франция превратилась в Алжир
О комках в котле политкорректности
Как Нетаниягу заслужил признание
Наша сила в Трампе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:05 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 17 мая
06:58 Турция в обход санкций ООН поставила Ирану израильское оборудование двойного назначения
05:53 ХАМАС опубликовал информацию о последствиях ночного удара ЦАХАЛа по Газе
02:19 Пресс-служба ЦАХАЛа: израильские ВВС нанесли серию ударов по сектору Газы
01:44 Источники в Газе сообщили об ударах ВВС ЦАХАЛа по объектам ХАМАС
18:05 В Стамбуле толпа напала на журналистов израильского телеканала
15:32 Путин: "Российские корабли, вооруженные ракетами "Калибр", будут постоянно дежурить в Средиземном море"
15:12 ПНА отзывает представителей из стран, чьи послы присутствовали на открытии посольства США
14:31 Саудовская Аравия: "Перенос посольства в Иерусалим – отражение предрассудков США"
13:34 В Бейруте отменен Парад гордости, его организатор задержан полицией
Ближний Восток

Турция в обход санкций ООН поставила Ирану израильское оборудование двойного назначения

время публикации: 06:58 | последнее обновление: 07:34 блог версия для печати фото
Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани
Турция в обход санкций ООН поставила Ирану израильское оборудование двойного назначения
Турция в обход санкций ООН поставила Ирану израильское оборудование двойного назначения

Организация Объединенных Наций начала расследование подозрений в нарушении Турцией резолюции Совета безопасности 2231 от 2015 года, запрещающей поставку Ирану товаров и технологий, которые могут быть использованы для атомной программы.

Как сообщает Итамар Айхнер (портал Ynet и газета "Едиот Ахронот"), Турция поставила Ирану входящие в санкционный список электронные кабели израильского производства. Эта публикация цитируется государственной радиостанцией "Кан Бет" и другими СМИ.

Расследование было начато после того, как в июле 2017 года власти Объединенных Арабских Эмиратов перехватили партию электронного оборудования, отправленного из Турции в Иран. В числе прочего, среди оборудования были найдены силовые конденсаторы CSP 180/300 производства компании CELEM Power Capacitors, штаб-квартира которой расположена в Иерусалиме.

Секретариат ООН обратился к Израилю с просьбой принять участие в расследовании. Согласно сообщению Айхнера, руководство компании подтвердило факт поставки продукции в Турцию и получения предоплаты, однако переправка товара в Иран была сделана без ведома компании.

Отметим, что публикация о проводимом расследовании появилась на фоне резкого ухудшения отношений между Турцией и Израилем, сопровождающегося двусторонней высылкой дипломатов. Поводов для этого послужила позиция Анкары, резко осудившей действия израильских военных на границе Газы, где 14 мая в ходе беспорядков, организованных ХАМАСом, были убиты десятки участников так называемого "марша возвращения".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 9 мая 2018 г.
Белый дом накладывает санкции на тех, кто помогал Ирану, Сирии и КНДР в разработке ракет
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 декабря 2016 г.
Эрдоган предложил России и Ирану торговать в обход доллара
// NEWSru.co.il // В мире // 26 мая 2016 г.
США отказались выпускать иранского бизнесмена под залог 50 млн. долларов
// NEWSru.co.il // Пресса // 4 июля 2012 г.
Radikal: Иран закупил золота на $3 млрд., чтобы обойти санкции







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 17 мая 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018