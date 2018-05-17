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Ближний Восток

Пресс-служба ЦАХАЛа: израильские ВВС нанесли серию ударов по сектору Газы

время публикации: 02:19 | последнее обновление: 02:37 блог версия для печати фото
Пресс-служба ЦАХАЛа: израильские ВВС нанесли серию ударов по сектору Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа: израильские ВВС нанесли серию ударов по сектору Газы
Действия ВВС стали реакцией на обстрел Сдерота из тяжелого стрелкового оружия

В ночь на четверг, 17 мая, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по сектору Газы.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, были атакованы семь объектов террористической организации ХАМАС на севере сектора.

Действия ВВС стали реакцией на обстрел Сдерота, а также на обстрелы израильских военнослужащих на границе с сектором Газы, отмечает армейская пресс-служба.

ЦАХАЛ возлагает ответственность за происходящее в секторе Газы на террористическую организацию ХАМАС, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, накануне из сектора Газы в сторону территории Израиля были выпущены несколько пулеметных очередей. В результате обстрела был причинен ущерб шести домам в Сдероте, в том числе дому бывшего мэра города Эли Мойала. Пострадавших среди жителей города не было.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская территория была обстреляна из тяжелого стрелкового оружия.

Кроме того, на границе с сектором боевики дважды обстреливали военнослужащих ЦАХАЛа. Никто не пострадал, был причинен ущерб армейскому автомобилю. В ответ танки ЦАХАЛа нанесли удары по позициям ХАМАС.

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