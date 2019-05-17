"Аль-Ахбар": Израиль предложил ХАМАСу "обмен пленными" после формирования правительства

Ливанская газета "Аль-Ахбар" пишет, что Израиль передал ХАМАСу через египетских посредников уведомление о заинтересованности в осуществлении сделки "по обмену пленными" после формирования нового правительства. При этом израильтяне, пишет ливанское издание, выразили готовность обсудить предварительные условия до начала переговоров.

Согласно указанному источнику, ХАМАС выдвинул главное предварительное условие: освобождение из израильских тюрем всех активистов этой организации, освобожденных в рамках "сделки Шалита" в 2011 году и вновь арестованных израильтянами в 2014 году во время операции "Вернуть братьев". По данным "Аль-Ахбар", речь идет о примерно 60 заключенных.

Кроме того, в ответ на просьбу Израиля предоставить информацию о судьбе военнослужащих ЦАХАЛа, захваченных в Газе в 2014 году во время операции "Нерушимая скала" и считающихся погибшими, ХАМАС в качестве предварительного условия требует освободить всех женщин и несовершеннолетних, задержанных и осужденных в Израиле за террористические нападения.

"Аль-Ахбар" отмечает, что Каир не менее девяти раз за последние годы обращался к ХАМАСу с различными предложениями по поводу посредничества в сделке с Израилем по "обмену пленными". Но все эти попытки были безрезультатными.

Так, например, в августе 2017 года ХАМАС отказался обсуждать условия сделки после того, как власти Израиля отклонили требование освободить из тюрьмы одного из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама" Хасана Саламэ. Он ответственен за серию терактов-самоубийств в 1995-96 годах (взрывы двух автобусов №18 в Иерусалиме и взрыв на перекрестке Ашкелон в феврале 1996 года). Власти Израиля отказались освобождать Саламэ в рамках "сделки Шалита" в 2011 году.

Позже ХАМАС отказался передать Израилю захваченных солдат (живых или мертвых) и двух израильских граждан, удерживаемых в Газе, даже на условиях полного снятия блокады сектора и оказания экономической помощи Газе, пишет "Аль-Ахбар".

Напомним, что 2 апреля телеканал "Аль-Кудс", близкий к руководству ХАМАСа, заявлял о возможном скором заключении сделки по "обмену пленными". Но эта информация не подтвердилась.

Согласно "египетскому плану", еще в августе прошлого года должны были начаться переговоры о возвращении тел военнослужащих ЦАХАЛа Адара Голдина и Орона Шауля, находящихся в руках ХАМАСа, и возвращение пленных израильтян Аверы Менгисту и Хишама ас-Сайяда в обмен на реализацию гуманитарных проектов в секторе Газы при финансировании международных организаций. Однако в руководстве ХАМАСа тогда заявили, что не готовы "менять пленных" на продвижение гуманитарных проектов, подчеркивая, что для начала Израиль должен отпустить на свободу всех хамасовцев, освобожденных в рамках "сделки Шалита" в 2011 году и вновь арестованных израильтянами в 2014 году. ХАМАС также настаивал на соглашении, предусматривающем полное снятие блокады с Газы.





