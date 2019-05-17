США готовятся к вооруженным действиям против Ирана: Трамп заявляет, что не хочет войны

Президент США Дональд Трамп категорически заявил Патрику Шэнахэну, исполняющему обязанности министра обороны, что не хочет войны с Ираном, пишет The New York Times со ссылкой на официальные источники.

Это заявление прозвучало на фоне усиливающегося давления Вашингтона на Тегеран.

Незадолго до того издание The New York Times опубликовало детальную статью, в которой сообщалось, что Израиль предоставил властям США информацию о потенциальных угрозах со стороны Ирана. В частности, на недавних встречах в Вашингтоне и Тель-Авиве представители израильской разведки говорили о планах иранцев атаковать американские объекты в Ираке. По сведениям израильской разведки, Иран также планирует действия против Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, являющихся союзниками США. В публикации сказано, что с выводами разведслужб Израиля согласны их американские коллеги.

На эти угрозы армия США отреагировала перемещением в Персидский залив ударной авианосной группы, в состав которой входят атомный авианосец Abraham Lincoln, ракетный крейсер Leyte Gulf и корабли из состава второй эскадры эсминцев (два из которых, по данным Wall Street Journal, уже пересекли Ормузский пролив). В регион также направлен десантный корабль Arlington. На Ближний Восток будут направлены дополнительные установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Кроме того, в ближневосточный регион направлены стратегические бомбардировщики B-52, которые переданы 20-й эскадрилье ВВС, базирующейся на авиабазе Аль-Удэйд в Катаре.

В случае начала боевых действий против Ирана со стороны США, иранцы могут атаковать Израиль, прежде всего с помощью своих союзников в Ливане, Сирии ("Хизбалла") и секторе Газы ("Исламский джихад" и ХАМАС). На западе Ирака, в районе озера Разаза, у проиранских сил есть ракеты, которые могут достичь израильской территории, отмечает NYT. Очевидно, наибольшая угроза исходит со стороны "Хизбаллы", понесшей значительные потери в ходе гражданской войны в Сирии, но располагающей арсеналом из примерно 130.000 ракет.

Многие аналитики полагают, что именно Иран стоит за недавними ракетными обстрелами центральных районов Израиля (14 и 25 марта), а также поддерживал боевые действия против Израиля из Газы 4-5 мая, после которых "Исламский джихад" открыто благодарил Тегеран за оказанную помощь.

Американские эксперты считают, что взрывы на четырех нефтяных танкерах на рейде Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах были диверсией, осуществленной иранцами или их союзниками. Йеменские боевики-хуситы, действующие в союзе с Ираном, на этой неделе атаковали саудовский нефтепровод на побережье Красного моря.

Британское издание The Guardian пишет о том, что командующий иранскими "Силами Кудс" Касем Сулеймани в ходе недавнего визита в Багдад встречался с лидерами шиитских милиций и заявил о необходимости "подготовки к войне".

Ссылаясь на дипломатические источники, The Guardian сообщает, что на прошлой неделе иранские ракеты были доставлены по земле в Сирию через иракскую провинцию Анбар. Ни США, ни Израиль поставкам этих ракет помешать не смогли.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон согласен с оценкой американцев по поводу возросшей грозы со стороны Ирана, и подчеркнул, что его страна всегда "тесно сотрудничает с Соединенными Штатами".

Израильская газета "Маарив" пишет в пятницу, 17 мая, что усилены меры безопасности на объектах Израиля за рубежом, включая дипломатические миссии, так как спецслужбы не исключают попыток нападений, за подготовкой которых могут стоять иранцы.





