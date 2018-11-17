ЦРУ: заказчиком убийства Хашогги является наследник престола Саудовской Аравии

ЦРУ считает, что наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман непосредственно причастен к организации убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По мнению ЦРУ, переданному источником, убийство было бы невозможно без санкции принца Мухаммада бин Салмана, который является "фактическим правителем" страны.

Также, по данным ЦРУ, 15 сотрудников саудовской спецслужбы вылетели в Стамбул правительственным самолетом и убили Хашогги в консульстве Саудовской Аравии. Кроме того, согласно сведениям, полученным центральным разведывательным управлением США, убийству предшествовал телефонный разговор между Халидом бин Салманом, братом принца Мухаммада бин Салмана, послом Саудовской Аравии в США, и Джамалем Хашогги.

В ходе этого разговора посол заверил журналиста, что, отправившись в консульство в Стамбуле за документами, он будет в безопасности. Однако неизвестно, знал ли посол о готовящемся покушении.

Сам Халид бин Салман отрицает факт телефонного разговора, настаивая на том, что последний контакт в текстовом формате между ним и Хашогги был 26 октября 2017 года. Посол утверждает, что никогда не разговаривал с журналистом по телефону и не просил его приехать в Стамбул.

Выводы ЦРУ угрожают еще более осложнить отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом, который пытался прекратить обсуждение убийства Хашогги и не допустить международного расследования.

Также эти выводы противоречат заключениям, сделанным накануне прокуратурой Саудовской Аравии.

Согласно заявлению прокуратуры, во время визита Хашогги в саудовское консульство в Стамбуле группа сотрудников спецслужб, прибывшая в консульство, должна была убедить журналиста вернуться в Саудовскую Аравию. Прокуратура заявляет, что приказ об убийстве Хашогги был отдан бывшим заместителем директора саудовской разведки.

Напомним, Хашогги был убит 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он пришел, чтобы получить свидетельство о разводе. Первоначально королевство отвергало обвинения, однако затем было вынуждено признать, что речь идет об убийстве.





