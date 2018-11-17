Израиль и ХАМАС опровергли слухи о "прогрессе по вопросу об обмене заключенными"

Интернет-издание Al-Khaleej сообщило в субботу, 17 ноября, сославшись на высокопоставленных египетских чиновников, что на переговорах между Израилем и ХАМАСом, идущих при посредничестве третьей стороны, достигнут "удивительный прогресс" по вопросу об обмене заключенными. О статье в Al-Khaleej сообщает израильский 10-й канал.

По сведениям египтян, прогресс достигнут благодаря усилиям некого посредника, представителя Германии, в течение двух недель проводившего тайные встречи в Тель-Авиве и секторе Газы.

Также, по словам источников, Израиль заявил, что готов принять условия ХАМАСа и возобновить непрямые переговоры об освобождении палестинских заключенных, освобожденных в рамках "сделки Шалита" и вновь арестованных.

Отмечается, что речь идет о нескольких десятках заключенных. Согласно Al-Khaleej, в ближайшие дни в Каир прибудет представительная израильская делегация для обсуждения этого вопроса.

Высокопоставленный израильский чиновник уже заявил, что Израиль полностью отрицает информацию, опубликованную Al-Khaleej.

Представитель ХАМАСа также заявил, что информация Al-Khaleej неверна и на сегодняшний день нет ничего нового по вопросу об обмене заключенными, сообщает новостная служба корпорации "Кан".





