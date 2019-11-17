"Гаарец" об уничтожении в Дир аль-Балахе командира "Исламского джихада": такого лидера боевиков не было, погибли мирные граждане

В пятницу, 15 ноября, газета "Гаарец" опубликовала результаты собственного расследования, которое опровергает заявление ЦАХАЛа об уничтожении в Дир аль-Балахе влиятельного командира "Исламского джихада". В публикации Янива Кобовича и Джеки Хури, цитируемой в воскресенье многими израильскими СМИ, в том числе государственной радиостанцией "Кан Бет", утверждается, что дом, в котором находились мирные граждане, был атакован ошибочно.

В ночь на 14 ноября, за несколько часов до формального объявлении о прекращении огня, ВВС ЦАХАЛа атаковали в Дир аль-Балахе дом, в котором, как утверждалось, находился один из наиболее влиятельных командиров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") Расми Абу Малхус, считавшийся одним из вероятных преемников Бахаа Абу аль-Аты, лидера боевиков "Исламского джихада", ликвидированного ЦАХАЛом рано утром 12 ноября. Со ссылкой на источники в Газе израильские и арабские СМИ передавали, что Расми Абу Малхус в результате этого воздушного удара был убит, также погибли пятеро его родственников, включая женщин и детей. Сообщалось также о еще двоих погибших в результате этого авиаудара, предположительно боевиков "Бригад Аль-Кудса", и примерно 10 раненых.

В публикации газеты "Гаарец" утверждается, что ЦАХАЛ не располагал достоверными сведениями о присутствии в доме командира боевиков, основываясь на информации из социальных сетей, однако удар был нанесен, в результате чего погибли мирные граждане, в том числе женщины и дети.

По версии "Гаарец", сам факт существования командира "Бригад Аль-Кудса" по имени Расми Абу Малхус сомнителен. В публикации со ссылкой на источник в спецслужбах говорится, что такой командир, скорее всего, неизвестен.

Янив Кобович и Джеки Хури пишут, что здание в Дир аль-Балахе, атакованное ЦАХАЛом в ночь на 14 ноября 2019 года во время операции "Черный пояс", много месяцев назад было внесено в "банк целей" Южного округа как "инфраструктура Исламского джихада". Это здание, представлявшее собой объединение нескольких полуразрушенных бараков, в "банке целей" было указано как учебный комплекс "Исламского джихада". Но между ЦАХАЛом и общей службой безопасности (ШАБАК) не было единого мнения по поводу того, для какой цели используется это здание, пишет "Гаарец". Не было известно и то, есть ли в здании гражданские лица.

Как утверждает "Гаарец", целью авиаудара с применением бомбы JDAM (The Joint Direct Attack Munition) была именно предполагаемая "инфраструктура террора" или "казарменный комплекс", а не конкретный командир "Исламского джихада", как заявлял вскоре после нанесения удара представитель отдела пресс-службы ЦАХАЛа, работающего с арабоязычными СМИ.

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате авиаудара по зданию в Дир аль-Балахе в ночь на 14 ноября погибли 45-летний Расми Абу Малхус Машбад ас-Сауарка (членство которого в "Исламском джихаде" не подтверждено, а роль неизвестна, заявляет "Гаарец"), его 12-летний сын Муханад, 45-летняя Мириам ас-Сауарка, 7-летний Муад Мухаммад ас-Сауарка, 13-летний Уасим Мухаммад ас-Сауарка, 39-летняя Юсра ас-Сауарка и двое младенцев, имена которых не были названы. Они были похоронены днем 14 ноября на кладбище в Дир аль-Балахе, на похоронах присутствовали тысячи жителей Газы. Отметим, что тела погибших, в том числе детей, были укрыты во время похорон флагами "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ) и "Бригад Аль-Кудса" ("Исламский джихад").

По факту гибели мирных граждан ЦАХАЛ проводит расследование. Пока остается непонятным, как эта семья оказалась в здании. Власти Газы заявляют, что эта семья давно там жила (об этом со ссылкой на соседку семьи ас-Сауарка пишет и "Гаарец"), военные не исключают, что эти люди пришли в здание незадолго до атаки. Так или иначе, отмечает "Гаарец", перед ударом по цели не была проведена необходимая проверка возможного ущерба для гражданских лиц.

Сообщение о том, что в результате авиаудара по зданию в Дир аль-Балахе был убит командир "Бригад Аль-Кудса" Расми Абу Малхус, отвечавший за ракетные подразделения в центральной части Газы, опубликовал 14 ноября начальник отдела пресс-службы ЦАХАЛа по связям с арабскими СМИ подполковник Авихай Эдри, он проиллюстрировал свое сообщение фотографией командира боевиков "Исламского джихада". Но, как пишет "Гаарец", на этом снимке не изображен убитый Расми Абу Малхус Машбад ас-Сауарка, более того командира "Бригад Аль-Кудса" по имени Расми Абу Малхус вообще не существует.

"Гаарец" пишет, что уже в пятницу, 15 ноября, в ЦАХАЛе признали неверной публикацию Авихая Эдри, а затем подтвердили, что командир "Бригад Аль-Кудса" по имени Расми Абу Малхус, якобы отвечавший за ракетные силы "Исламского джихада" в центральной части сектора Газы, не был известен ни сотрудникам разведывательного отдела Южного округа, ни другим структурам безопасности в Израиле. Фотографию "Расми Абу Малхуса" Эдри, по всей видимости, взял в одной из групп в Telegram-канале.

Очевидно, речь идет о Telegram-канале израильского блогера "Абу Али", считающегося специалистом по ближневосточной тематике. 14 ноября он опубликовал фотографию группы командиров "Бригад Аль-Кудса", выделив на ней командира по имени Расми Абу Малхус.

В статье Янива Кобовича и Джеки Хури приведен комментарий ЦАХАЛа о том, что Эдри допустил ошибку не преднамеренно, и что военные не пытались таким образом "прикрыть" убийство мирных граждан. При этом было сказано, что целью удара была инфраструктура "Исламского джихада".

Редакция "Гаарец" приводит подробный комментарий ЦАХАЛа по этому поводу, из которого складывается впечатление, что военные признают допущенную ошибку.

Редакция NEWSru.co.il утром 17 ноября обратилась в пресс-службу ЦАХАЛа с просьбой подтвердить или опровергнуть сведения, опубликованные газетой "Гаарец" по поводу данного инцидента. Нам заявили, что расследование продолжается, дополнительная информация будет представлена после проверки.

Сайт Ynet 17 ноября опубликовал комментарий ЦАХАЛа, согласно которому предварительное расследование показало, что планирование атаки и выбор цели осуществлялись в соответствии с инструкциями. Отмечается, что "не ожидалось причинения вреда гражданским лицам". ЦАХАЛ выражает сожаление по поводу того, что в результате авиаудара пострадали мирные граждане. Расследование этого инцидента продолжается.





