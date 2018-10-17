Палестино-израильский бизнес: частный спецназ для ликвидаций в Йемене

Ветеран французского Иностранного легиона гражданин Израиля Авраам Голан, обладающий также паспортом США, и один из видных политиков Палестинской автономии Мухаммад Дахлан объединились для создания частного специального подразделения на службе Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает новостной портал Buzzfeed, Голан и Дахлан создали команду из 12 ветеранов спецподразделений различных стран, включая выходцев из американских "Зеленых беретов" и "Морских котиков" и из Иностранного легиона.

Перед командой, получавшей 1,5 миллиона долларов в месяц плюс бонусы за выполнение заданий, была поставлена задача провести серию ликвидаций на территории Йемена.

Главной целью была ликвидация Ансафа Али Майо, лидера йеменской структуры "Братьев Мусульман". В общей сложности в ликвидационном списке были 26 человек.

Авраам Голан, уроженец Венгрии, несколько лет жил в Израиле, имеет обширные связи в оборонных структурах, включая бывшего главу "Мосада" Дани Ятома, причастен ко многим оборонным сделкам.