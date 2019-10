Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов

Вице-президент США Майкл Пенс и президент Турции Реджеп Тайипом Эрдоган достигли договоренности о том, что военная операция, проводимая Турцией на северо-востоке Сирии, будет приостановлена.

По информации издания Middle East Eye, боевые действия будут приостановлены на 120 часов, чтобы дать возможность курдским вооруженным формирования покинуть "зону безопасности".

Middle East Eye со ссылкой на источники в правительстве Турции пишет, что, согласно достигнутому соглашению, американцы помогут курдским вооруженным формированиям покинуть приграничную территорию, на которой будет создана "зона безопасности". Отвечать за эту территорию будет Анкара.

Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу в ближайшие часы.

Президент США Дональд Трамп в своем "твиттере" написал: "Отличные новости из Турции. В ближайшее время будет пресс-конференция с вице-президентом Майклом Пенсом и государственным секретарем Майклом Помпео. Спасибо, Эрдоган! Будут спасены миллионы жизней!".

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!