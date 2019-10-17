Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов

Вице-президент США Майкл Пенс и президент Турции Реджеп Тайипом Эрдоган достигли договоренности о том, что военная операция, проводимая Турцией на северо-востоке Сирии, будет приостановлена.

По информации издания Middle East Eye, боевые действия будут приостановлены на 120 часов, чтобы дать возможность курдским вооруженным формирования покинуть "зону безопасности".

Middle East Eye со ссылкой на источники в правительстве Турции пишет, что, согласно достигнутому соглашению, американцы помогут курдским вооруженным формированиям покинуть приграничную территорию, на которой будет создана "зона безопасности". Отвечать за эту территорию будет Анкара.

Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу в ближайшие часы.

Президент США Дональд Трамп в своем "твиттере" написал: "Отличные новости из Турции. В ближайшее время будет пресс-конференция с вице-президентом Майклом Пенсом и государственным секретарем Майклом Помпео. Спасибо, Эрдоган! Будут спасены миллионы жизней!".

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! ? Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

"Операция "Источник мира" приостановлена, но не прекращена. Это не перемирие. Турция прекратит военные действия только после того, как зона безопасности в Сирии будет полностью очищена от террористов", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Соглашение предусматривает не только отступление боевиков. Им придется сложить оружие, их укрепления и позиции будут уничтожены", - добавил он, комментируя итоги американо-турецких переговоров.

Представители турецкой стороны заявляют, что получили от администрации Трампа "все, что они хотели". Как отмечает телеканал "Аль-Арабия", соглашение стало поражением США и курдов. При этом точные размеры зоны безопасности на севере Сирии остаются неясными.

Ключевым фактором, считают аналитики, станет позиция России. На данном этапе неясно, согласованы ли достигнутые в Анкаре договоренности с Москвой. Так, США намерены помочь курдским ополченцам покинуть зону, которую займут турецкие войска. Однако курды уже заключили с Россией соглашение, призванное помешать созданию зоны безопасности.

Ранее израильские СМИ сообщали, что сегодня поздно вечером госсекретарь США Майк Помпео, участвовавший в Анкаре в переговорах с Реджепом Тайипом Эрдоганом, прилетит в Израиль. В пятницу, 18 октября, он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, чтобы проинформировать его об итогах переговоров с Эрдоганом.





