ВВС США уничтожили американский склад боеприпасов на севере Сирии
В среду, 16 октября, два истребителя F-15 военно-воздушных сил США нанесли удар по американскому складу боеприпасов, оставленному при отступлении в районе закрытого цементного завода Лафаржа, расположенного на севере Сирии, в нескольких десятках километрах южнее города Кобани, неподалеку от границы с Турцией.
Факт нанесения удара официально подтвердил представитель западной коалиции полковник Майлс Кэггинс, опубликовавший соответствующее сообщение на своей странице в Twitter. Он отметил, что удар был нанесен после того, как весь личный состав покинул базу и тактическое оборудование было вывезено.
Целью авиаудара, по словам Кэггинса, была ликвидация склада боеприпасов и снижение пригодности построек на территории цементного завода Лафаржа для военного использования.
Ранее государственное сирийское телевидение сообщало, что 14 октября из Сирии, с аэродрома Рухейба/Робарийе в окрестностях города Маликия, в Ирак вылетели около 150 американских и других иностранных военных. 10 октября сообщалось, что более 110 американских военных покинули Сирию через КПП Сималька и направились в Ирак. Пентагон эту информацию не комментировал.
Эвакуация американских военных из северных районов Сирии проводится после того, как армия Турции начала армейскую операцию "Источник мира" против курдских вооруженных формирований.
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