ХАМАС объявил о роспуске администрации сектора Газы

В воскресенье, 17 сентября, организация ХАМАС официально объявила о роспуске так называемого теневого правительства, которое было создано в секторе Газы.

В заявлении, опубликованном на сайте "Палестинского информационного центра", принадлежащего ХАМАС, говорится: "Министры правительства автономии во главе с премьер-министром Рами Хамдаллой приглашаются немедленно прибыть в Газу для выполнения своих обязанностей".

В официальном сообщении, которое было опубликовано лидерами ХАМАС говорится о том, что организация готова на проведение всеобщих выборов, а также на переговоры с движением ФАТХ о создании правительства национального единства. "Мы призываем к диалогу на основании Каирского соглашения 2011 года и к формированию правительства на основании соглашений достигнутых палестинскими движениями в 2011 году", - заявляют в ХАМАС.

Представители исламистов поблагодарили правительство Египта за усилия, "которые оно прикладывает для достижения внутрипалестинского примирения".

На протяжении последней недели в Каире находится делегация ХАМАС. Ее возглавляет лидер политбюро организации Исмаил Ханийя. Его сопровождают Яхья Сануар, возглавляющий ХАМАС в Газе, первый заместитель главы политбюро Муса Абу Марзук и член политбюро ХАМАС Салах аль-Арури. В ходе визита представители ХАМАС вели переговоры с главами египетской разведки о возможности завершения кризиса в отношениях между ХАМАС и ФАТХ. В Каир прибыла также делегация ФАТХ, во главе с Азамом аль-Ахмадом, отвечающим в правительстве автономии, за процесс урегулирования кризиса с ХАМАС. Его сопровождает Хусейн а-Шейх, являющийся одним из приближенных главы ПНА Махмуда Аббаса.

Существование теневого правительства в Газе было главным поводом для санкций, которые были наложены Аббасом на сектор Газы. Напомним, что глава ПНА Махмуд Аббас в последние месяцы принял решение о значительном сокращении зарплат работников общественного сектора и прекращении оплаты поставок в сектор электроэнергии. В результате Газа осталась без электричества.

Переговоры о преодолении политического раскола были начаты вскоре после переворота, совершенного ХАМАС в Газе в 2007 году. Однако все попытки восстановить единство срывались. В провале процесса национального примирения ФАТХ и ХАМАС обвиняли друг друга.