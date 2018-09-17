Путин и Эрдоган договорились о создании буферной зоны в районе Идлиба

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи договорились о создании буферной полосы, которая будет разделять в районе Идлиба повстанцев и правительственные войска.

Согласно договоренности, нейтральная полоса будет патрулироваться российскими и турецкими войсками.

Ширина буферной зоны составит от 15 до 25 километров. Соглашение должно вступить в силу 15 октября.

Сообщается, что правительство Башара Асада согласилось на такой план.

Таким образом наступление на Идлиб - последний оплот сирийской оппозиции - пока откладывается.

Ранее разногласия между Турцией с одной стороны, и Россией и Ираном с другой стороны, стали главной причиной отсрочки наземной операции в Идлибе.

11 сентября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, если атаки сирийского режима на провинцию Идлиб прекратятся, Турция готова "работать вместе со всеми партнерами", чтобы покончить с террористическими группировками в регионе. Турция также заявила о недопустимости подавления всей оппозиции режиму.