WSJ: разведка США считает, что удары по саудовским нефтезаводам нанесли с территории Ирана

Издание The Wall Street Journal публикует оценку американской разведки, согласно которой 14 сентября атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии были осуществлены с территории Ирана.

В общей сложности, на саудовской территории были поражены 19 целей, отмечается в публикации со ссылкой на источники в Саудовской Аравии и США. WSJ, следом за ABC News, заявляет, что иранцы задействовали для этой атаки "более 20 беспилотников и по меньшей мере дюжину ракет".

Власти Ирана продолжают категорически отрицать причастность иранцев к субботним ударам по нефтяным предприятиям в саудовских городах Абкаик и Хурайс. В Тегеране заявляют, что атаки осуществлены йеменскими повстанцами-хуситами, которые ведут "законную борьбу" против саудовской коалиции.

В публикации WSJ обращается внимание на реакцию саудовских властей, которые подчеркивают: пока не предоставлено достаточных доказательств причастности иранцев к этой атаке и того факта, что атака была осуществлена с территории Ирана (хотя от нефтезаводов в Абкаике и Хурайсе до границы с Ираном гораздо ближе, чем до границы с Йеменом – около 200 и около 700 км, соответственно).

Официально Вашингтон и Эр-Рияд пока не возложили ответственность за атаку на Тегеран. Президент США Дональд Трамп говорит о том, что надеется избежать войны с Ираном. Пентагон рекомендует "сдержанную реакцию". А власти Саудовской Аравии тем временем обратились к ООН с просьбой об экспертной оценке происшедшего и определением того, на ком лежит ответственность за атаку.

Тема ударов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии будет обсуждаться на открывающейся 17 сентября 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Накануне американский телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США передает, что Иран со своей территории выпустил около дюжины крылатых ракет и более 20 беспилотных летательных аппаратов, осуществив в субботу, 14 сентября, массированную атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

В репортаже ABC News отмечалось, что президент США Дональд Трамп говорил о возможной реакции на действия Ирана после того, как будет окончательно выяснено, кто несет ответственность за атаку. Упоминалось и о заявлении госсекретаря Майка Помпео с обвинениями в адрес Ирана.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы. Но, если подтвердится, что атака была осуществлена с территории Ирана, не исключен военный ответ не только со стороны Саудовской Аравии, но и со стороны США. Высокопоставленный чиновник, на которого ссылалась редакция ABC News, сказал: "Это был Иран. Хуситы берут на себя ответственность за то, что они не делали". Иран отвергает обвинения в свой адрес.

По словам чиновника, цитируемого ABC News, Трамп ждет, чтобы Эр-Рияд обвинил Тегеран, и тогда саудовцы смогут рассчитывать на американскую помощь.

Газета The Washington Post на этом фоне писала, что в Белом доме всерьез рассматривают варианты военного ответа на агрессию против Саудовской Аравии.

При этом сам Трамп, отвечая 16 сентября на вопросы журналистов, сказал, что не обещал властям Саудовской Аравии защиту со стороны Соединенных Штатов. По его словам, данный вопрос следует обсудить на переговорах с Эр-Риядом.

14 сентября с воздуха были нанесены удары по заводам национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. Причинен огромный ущерб. После атак Саудовская Аравия объявила: добыча нефти сократилась на 50%. Мировые цены на нефть взлетели на 20%.

До сих пор подобные атаки осуществляли йеменские хуситы, которые задействовали баллистические ракеты и беспилотные самолеты иранского производства. Обычно для атак саудовских объектов хуситы используют беспилотники "Касиф-2К", которые являются сравнительно новой версией летающего боеприпаса Ababil-T производства Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA). Но ABC News утверждает, что на этот раз атака была осуществлена иранцами с территории Исламской республики Иран.





