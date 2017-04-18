Самолет ВВС США впервые приземлился в долине Бекаа

Транспортный самолет американских ВВС совершил посадку в расположенном в ливанской долине Бекаа аэропорту ар-Рияд. Это первая посадка в долине американского военного самолета.

Аэропорт ар-Рияд расположен вблизи сирийской границы и используется вертолетами ливанских ВВС в качестве аэродрома подскока.

Согласно сообщению телеканала "Аль-Арабия", транспорт доставил сюда военное оборудование. По мнению аналитиков, это свидетельствует о возможном использовании аэропорта для военных операций на территории Сирии.

Добавим, что большую часть населения долины Бекаа составляют шииты, и она считается оплотом ливанской группировки "Хизбалла". Джихадисты периодически совершают рейды на ливанскую территорию.