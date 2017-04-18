Вице-президент Ирака рассказал о союзе ИГ и "Аль-Каиды"

Вице-президент Ирака Ийяд Алауи заявил, что две крупнейшие террористические группировки в мире – "Исламское государство" и "Аль-Каида" - ведут переговоры о создании союза. По его словам, информация получена из надежных источников.

"Переговоры идут вовсю – непосредственно между эмиссарами аль-Багдади и аз-Завахири", - сказал он, упомянув главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади и лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири.

Напомним: ИГ является "дочерней группировкой" "Аль-Каиды", и причиной раскола стал чрезмерный радикализм "Исламского государства". После обретения самостоятельности последователи аль-Багдади начали масштабное наступление в Сирии и Ираке, создав самопровозглашенный "халифат".

Группировки конкурировали между собой за финансирование и сторонников, периодически вступая в вооруженное противостояние на поле боя. Однако последние поражения джихадистов делают союз оправданным.