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Ближний Восток

В Египте арестованы насильники, похищавшие несовершеннолетних девушек

время публикации: 10:02 | последнее обновление: 10:02 блог версия для печати фото
В Египте арестованы насильники, похищавшие несовершеннолетних девушек

Полиция Египта арестовала пятерых мужчин по подозрению в принадлежности к банде, на протяжении двух лет похищавшей и насиловавшей несовершеннолетних девушек. Как передает телеканал "Аль-Арабия", жертвами насильников стали по меньшей мере три девушки.

Согласно материалам следствия, в банде состояли 35 человек – уличные торговцы, таксисты, безработные. Жертв они находили на улицах – ими становились выгнанные из дома девушки, с которыми очень просто вступить в контакт.

Трех таких девушек в возрасте 16-18 лет преступники отпустили. Во время допроса в полиции они рассказали, что около двух лет находились в плену у преступников, подвергаясь сексуальному насилию.

На основе данных ими показаний удалось задержать пятерых злоумышленников. Суд продлил срок их предварительного задержания на 15 суток. Ведутся поиски остальных насильников. Полиция также должна выяснить, являются ли девушки их единственными жертвами.

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