Эрдоган в ответ на заявление наблюдателей OSCE: "Знайте свое место"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг критику международных наблюдателей, заявивших, что по проведение референдума в стране не соответствовало международным стандартам, сообщает новостная служба BBC .

"Знайте свое место", – заявил он в ответ на сообщения наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE) о нарушениях.

Выступая перед своими сторонниками в президентском дворце в Анкаре, Эрдоган заявил, что "не видит, не слышит и не признает политически мотивированные отчеты" наблюдателей.

Как сообщалось ранее, по мнению наблюдателей OSCE, референдум проходил при неравных возможностях двух сторон: в СМИ подробно освещалась позиция сторонников конституционной реформы. При этом был ограничен доступ представителей оппозиции к СМИ. Избиратели не имели полной информации об основных аспектах реформы и не могли ознакомиться с аргументами ее противников.

Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека также отметили, что правовая основа референдума не отвечала требованиям проведения подлинного и демократического процесса.

Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека также отметили, что правовая основа референдума не отвечала требованиям проведения подлинного и демократического процесса.

Накануне вечером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе на референдуме по вопросу о конституционной реформе, предусматривающей введение президентского правления. Оппозиция заявляла о многочисленных фальсификациях, а 17 апреля призвала отменить итоги референдума.

По предварительным данным, разрыв между сторонниками и противниками конституционной реформы составил около 2%. За реформу проголосовали немногим более 51% избирателей, против – примерно 49%.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента. Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят. Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией. Увеличивается число депутатов парламента – c 550 до 600. Возрастной порог для кандидатов на выборные посты снижается с 25 до 18 лет. Отменятся практика перевыборов, вводится система "запасных" депутатов. Решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент. Выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один день. Парламент и президент будут избираться на пять лет, при этом глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд.

Предложенные Эрдоганом реформы означают отказ от значительной части республиканских ценностей, связанных с именем отца современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.