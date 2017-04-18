Палестинские полицейские задержали араба, угрожавшего ножом солдатам ЦАХАЛа

Недалеко от Бейт-Эля палестинский араб, остановившись приблизительно в 300 метрах от КПП "Фокус", выхватил нож и стал выкрикивать угрозы в адрес израильских военнослужащих. Приближаться к КПП потенциальный террорист не стал.

По информации сайта 0404.co.il, военнослужащие "Голани", несущие вахту на КПП, приступили к выполнению инструкции по задержанию подозрительных лиц. В этот момент потенциальный террорист сбежал.

Приметы потенциального террориста были переданы палестинским службам безопасности. Спустя короткое время стало известно, что потенциальный террорист был задержан сотрудниками полиции Палестинской автономии.