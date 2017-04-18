Ливан обвиняет Израиль во вторжении в территориальные воды

Как сообщает сайт Ya Libnan, утром 17 апреля патрульные катера израильских ВМС дважды проникали в ливанские территориальные воды. Ливанская армия, совместно с миротворцами ООН, начала расследование.

В первый раз ливанский суверенитет был нарушен в 4:23 по местному времени. Катер зашел в территориальные воды на 260 метров и пробыл в них две минуты. Примерно час спустя было зафиксировано еще одно нарушение – на этот раз, шестиминутное.

Согласно публикации, израильские ВВС и ВМС регулярно нарушают ливанский суверенитет, а наземные войска периодически проводят операции к северу от демаркационной линии. Ливан неоднократно обращался в ООН в связи с израильскими нарушениями.