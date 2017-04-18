В Мосуле ликвидирован "русский" лидер боевиков ИГ

Федеральная полиция Ирака сообщила о ликвидации в Мосуле одного из главарей боевиков террористической группировки "Исламское государство", известного по прозвищу Абу Хаджир ар-Руси. Судя по прозвищу, речь идет о выходце из России.

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РИА Новости приводит слова начальника полиции Ирака генерал-лейтенанта Раэда Шакера, сообщившего, что террориста уничтожили ракетным ударом, нанесенным по его штабу в районе Ас-Саура в западной части города.

Силовики пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного командира боевиков.

Ранее иракские военные объявляли об уничтожении лидеров ИГ, известных под кличками Абу Мария ар-Руси (курировал сферу нефтепродуктов) и Абу Мухаджира ар-Руси (был командиром боевиков). Сообщалось также о ликвидации в Мосуле авиаконструктора Абу Мухаммада ар-Руси.