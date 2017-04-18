ХАМАС отмечает 13-ю годовщину ликвидации Рантиси

"Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) отмечает 13-ю годовщину со дня ликвидации израильскими военными лидера этой террористической организации Абд аль-Азиза ар-Рантиси.

На сайте "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС, опубликована подборка материалов, посвященных Рантиси.

Помимо биографии Рантиси на этом сайте публикуются напоминания о том, в честь "шахида" названа ракета R160, которая в июле 2014 года долетела из Газы до Хайфы, установив рекорд дальности для ракет, произведенных в секторе Газы. Боевики ХАМАС клянутся продолжать идти "путем Рантиси" и мстить Израилю за его смерть.

Напомним, что год назад, 18 апреля 2016 года, на следующий день после того, как ХАМАС отметил 12 лет со дня гибели Рантиси, в Иерусалиме был взорван пассажирский автобус 12-го маршрута. В результате этого теракта пострадали около 20 человек.

Биографическая справка

Абд аль-Азиз ар-Рантиси родился 23 октября 1947 года в Ибне (ныне Явне, к югу от Тель-Авива), у него было 11 братьев и сестер. В 1948 году семья Рантиси бежала в сектор Газы (в то время – территория Египта) и обосновалась в Хан Юнисе.

В 1965 году Абд аль-Азиз, по окончании средней школы, отправился в Александрию, где поступил в университет на медицинский факультет и закончил его дипломированным педиатром. В 1972-м он вернулся в сектор Газы, где работал детским врачом. В 1974-76 продолжил обучение в Александрийском университете.

Был одним из основателей Исламского центра в Газе (1973), в 1976-м вернулся в сектор Газы, где занимался активной политической деятельностью и продолжал работать врачом в Хан Юнисе.

В 1978-1988 годах преподавал в Исламском университете и параллельно работал в больнице Хан Юниса. В 1987 году стал одним из шести основателей исламского движения ХАМАС, провозгласившего своей целью "Ближний Восток без еврейского государства".

В том же году оказался в числе лидеров первой палестинской "интифады". В марте 1988-го был арестован израильскими спецслужбами и до сентября 1990-го находился в тюрьме. Любил вспоминать о своем тюремном прошлом (он одно время делил камеру на двоих с шейхом Ахмадом Ясином, ставшим духовным лидером ХАМАСа).

В декабре 1992-го был выслан израильскими властями из сектора Газы в Марж аз-Зухур (южный Ливан), где вновь оказался в окружении "соратников" из ХАМАСа – работал "представителем беженцев", выдвинулся за счет хорошего знания английского языка, образованности и владения ораторским искусством, в Ливане Рантиси стал фактическим "спикером ХАМАСа".

В декабре 1993-го вновь вернулся в сектор Газы и вскоре был арестован израильскими спецслужбами, находился в тюрьме до апреля 1997-го. В 1998-м был арестован палестинскими спецслужбами (в апреле 1998-го Рантиси обвинил власти Палестинской автономии в сотрудничестве с Израилем и причастности к уничтожению одного из "инженеров ХАМАСа" Мухаддина Шарифа, он выступил с призывами к свержению Арафата). В феврале 2000-го вышел на свободу; в июле 2000-го снова арестован палестинскими службами безопасности по обвинению в "подготовке вооруженного восстания". В декабре 2000-го, через несколько месяцев после начала "интифады Аль-Аксы", был выпущен из тюрьмы по личному указу Ясира Арафата, тем не менее, время от времени Рантиси вновь оказывался "под домашним арестом".

На фоне физической немощности шейха Ясина, Рантиси в 2001 году стал фактическим лидером ХАМАСа, который координировал действия боевиков и планировал новые теракты, до последних дней он оставался публичной фигурой – с удовольствием давал интервью, постоянно говорил о необходимости продолжения бескомпромиссной борьбы с Израилем. В 2003 году Рантиси отказался от переговоров с правительством Палестинской автономии.

После того, как в марте 2004 года израильские ВВС уничтожили шейха Ясина, охрана Рантиси была усилена. Тем не менее, он продолжал принимать журналистов. Незадолго до своей смерти, в интервью российской телекомпании НТВ, он говорил о том, что готов баллотироваться в "президенты Палестины".

Абд аль-Азиз ар-Рантиси был ликвидирован 17 апреля 2004 года.