Референдум в Турции: кемалисты обращаются в суд

Ведущая оппозиционная партия Турции – Республиканская народная партия собирается оспорить результаты прошедшего 16 апреля референдума по введению президентского правления.

Накануне партия, основанная отцом современной Турции Мустафой Кемалем Ататюрком, призвала отменить результаты референдума. Причиной для этого стали сообщения о многочисленных нарушениях, признанные и международными наблюдателями.

Коллегия адвокатов резко осудила решение центральной избирательной комиссии учитывать при подсчете голосов конверты, на которых нет печатей избирательных участков и подписей членов местных комиссий.

"Это решение противозаконно. Более того – членам местных комиссий сказали, что подсчет таких голосов должен вестись в общем порядке. Это было сделано, чтобы скрыть данные о злоупотреблениях", - заявила коллегия адвокатов.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя эти заявления, обвинил противников Партии справедливости и развития в попытке помешать реализации воли избирателей, призвав их уважать выбор народа.