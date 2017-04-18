18 апреля 2017 г.
последняя новость: 14:14
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:14 В Турции разбился полицейский вертолет: 12 погибших
13:52 Референдум в Турции: кемалисты обращаются в суд
13:11 В Мосуле ликвидирован "русский" лидер боевиков ИГ
12:35 Вице-президент Ирака рассказал о союзе ИГ и "Аль-Каиды"
11:19 Ливан обвиняет Израиль во вторжении в территориальные воды
10:02 В Египте арестованы насильники, похищавшие несовершеннолетних девушек
07:48 ХАМАС отмечает 13-ю годовщину ликвидации Рантиси
06:35 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 18 апреля
00:45 Эрдоган в ответ на заявление наблюдателей OSCE: "Знайте свое место"
22:43 СНБ рекомендовал продлить режим ЧП в Турции еще на три месяца
Ближний Восток

Референдум в Турции: кемалисты обращаются в суд

время публикации: 13:52 | последнее обновление: 13:52 блог версия для печати фото
Митинг против результатов референдума. Стамбул, 17 апреля 2017 года

Ведущая оппозиционная партия Турции – Республиканская народная партия собирается оспорить результаты прошедшего 16 апреля референдума по введению президентского правления.

Накануне партия, основанная отцом современной Турции Мустафой Кемалем Ататюрком, призвала отменить результаты референдума. Причиной для этого стали сообщения о многочисленных нарушениях, признанные и международными наблюдателями.

Коллегия адвокатов резко осудила решение центральной избирательной комиссии учитывать при подсчете голосов конверты, на которых нет печатей избирательных участков и подписей членов местных комиссий.

"Это решение противозаконно. Более того – членам местных комиссий сказали, что подсчет таких голосов должен вестись в общем порядке. Это было сделано, чтобы скрыть данные о злоупотреблениях", - заявила коллегия адвокатов.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя эти заявления, обвинил противников Партии справедливости и развития в попытке помешать реализации воли избирателей, призвав их уважать выбор народа.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 апреля 2017 г.
Эрдоган в ответ на заявление наблюдателей OSCE: "Знайте свое место"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 апреля 2017 г.
OSCE: референдум в Турции не соответствовал стандартам Совета Европы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 апреля 2017 г.
Референдум в Турции: победа Эрдогана в расколотой стране
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 апреля 2017 г.
Турция: закрылись избирательные участки – начался подсчет голосов







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 18 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017