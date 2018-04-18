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18 апреля 2018 г.
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Ближний Восток

ХАМАС: в результате израильского обстрела боевиков в Газе были ранены пять человек

время публикации: 08:59 | последнее обновление: 09:19 блог версия для печати фото
ХАМАС: в результате израильского обстрела боевиков в Газе были ранены пять человек
ХАМАС: в результате израильского обстрела боевиков в Газе были ранены пять человек
ХАМАС: в результате израильского обстрела боевиков в Газе были ранены пять человек

"Палестинский информационный центр", принадлежащий террористической организации ХАМАС, сообщил, что в результате обстрела позиций боевиков к востоку от населенного пункта Хузаа (восточнее Хан-Юниса) на юге сектора Газы были ранены пять человек.

ПИЦ сообщает, что израильтяне выпустили пять артиллерийских снарядов по цели в южной части сектора.

Согласно указанному источнику была атакована так называемая "школа шахидов Хузаа". Один из пятерых пострадавших получил тяжелые ранения. Причинен ущерб одному из зданий в этом районе, сообщает ПИЦ.

В заявлении ХАМАСа не сказано, кто пострадал – гражданские лица или боевики. Но ХАМАС и не заявляет, что пострадали мирные жители.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что военные открыли огонь по группе арабов, приблизившихся к разделительному забору на границе с сектором Газы. В сообщении отмечалось, что, по меньшей мере, один человек из этой группы был вооружен. Сообщалось, что военнослужащие открыли предупредительный огонь из пулеметов, и арабы отдалились от забора. По утверждению арабских источников, не менее трех человек получили ранения. В армии не комментируют информацию о пострадавших.

Накануне в ответ на огонь, открытый террористами в сторону военнослужащих, танки ЦАХАЛа обстреляли позицию ХАМАС к востоку от лагеря беженца Эль-Бурейдж.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 апреля 2018 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 18 апреля
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 апреля 2018 г.
Cолдаты ЦАХАЛа обстреляли группу арабов, приблизившихся к разделительному забору на границе с Газой
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 апреля 2018 г.
Палестинские источники: танки ЦАХАЛа обстреляли позицию боевиков в секторе Газы







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