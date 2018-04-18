WSJ: целью израильского удара по базе Т-4 в Сирии была новейшая иранская система ПВО

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что целью израильского удара по сирийской авиабазе Т-4 9 апреля была иранская система противовоздушной обороны.

Авторы статьи Дион Ниссенбаум и Рори Джонс пишут, что атакована была новейшая иранская система ПВО, недавно прибывшая на базу Т-4. ЦАХАЛ атаковал эту систему, чтобы в дальнейшем иметь возможность проводить операции в данном районе, пишет американское издание.

Особо отмечается, что эта система ПВО была ликвидирована до того, как она была развернута и подготовлена к применению. Помимо прочего, был уничтожен ангар, в котором хранились беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся иранцами.

Какая именно иранская система ПВО была уничтожена в результате авиаудара, WSJ не пишет. Наиболее продвинутой на сегодняшний день иранской системой ПВО считается мобильный зенитно-ракетный комплекс "Бавар-373", который в Тегеране называют аналогом российского ЗРК С-300.

В публикации со ссылкой на источники в разведывательных структурах сказано, что эта операция была согласована с администрацией США и получила "молчаливое одобрение" Вашингтона.

Атака была осуществлена после телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа. Но детали операции, по всей видимости, были согласованы на уровне генеральных штабов.

Данная статья WSJ цитируется израильскими, арабскими и иранскими СМИ.

Администрация Дональда Трампа сотрудничает с Израилем с целью снижения уровня влияния Тегерана на Ближнем Востоке, говорится в публикации.

Напомним, что Тегеран сообщал о семи погибших иранцах в результате удара ЦАХАЛа по базе Т-4 9 апреля 2018 года. Как отмечала несколько дней назад газета The New York Times, это была первая операция израильтян в Сирии, когда целью был, в том числе, личный состав иранских военнослужащих.

Иранские СМИ писали, что погибли военные советники, оказывавшие помощь "братскому сирийскому народу".

Ранее сообщалось, что среди погибших – полковник Корпуса стражей Исламской революции Махди Дехкан Яздли, который командовал иранскими беспилотными летательными аппаратами в Сирии.

Россия, Иран и Сирия возложили ответственность за атаку на Израиль. Как заявило министерство обороны РФ, в ночь на 9 апреля два израильских самолета F-15, находившиеся в воздушном пространстве Ливана, выпустили по авиабазе восемь ракет. Пять из них якобы были сбиты сирийскими ПРО, три достигли цели.

Иранские лидеры заявляли, что армия Ирана нанесет ответный удар.





