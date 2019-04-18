"Элаф": глава МИД Ливана обсуждал в Москве проблему "Хизбаллы" с представителем Израиля

Саудовское издание "Элаф" со ссылкой на собственные источники пишет, что министр иностранных дел Ливана Джебран Басил во время визита в Москву встречался с представителем Израиля и обсуждал с ним проблему "Хизбаллы".

В публикации сказано, что Басил встречался с "высокопоставленным израильским чиновником", однако имя и должность его не называются.

В Иерусалиме и Бейруте эту публикацию не комментируют.

По сведениям "Элаф", встреча, организованная при посредничестве властей России, длилась около двух часов. На ней были подняты вопросы морской границы между двумя странами, обсуждались ситуация в Сирии и проблема иранских военных заводов в Ливане.

В ходе беседы израильский представитель говорил о том, что Израиль не считает Ливан вражеским государством, но без колебаний будет атаковать объекты Ирана и "Хизбаллы" в Ливане, говорится в публикации.

По словам источника "Элаф", глава ливанского МИДа, в свою очередь, попросил израильтянина воздержаться от угроз в адрес Ливана из-за действий "Хизбаллы", отметив, что шиитская "Партия Аллаха" является частью политической структуры Ливана.

В статье говорится о просьбе ливанской стороны к Израилю по поводу посредничества в урегулировании вопроса об американских санкциях в отношении Ливана.

Напомним, что несколько недель назад государственный секретарь США Майк Помпео, совершая визит по Ближнему Востоку, побывал в Израиле. 13-й канал ИТВ сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу передал Помпео разведывательные данные, согласно которым "Хизбалла" и Иран строят в Бейруте секретный завод по производству высокоточных ракет. Затем американский политик направился в Бейрут и передал предупреждение премьер-министру Сааду аль-Харири.

За несколько месяцев до того помощник министра финансов США по вопросам противодействия финансированию террористических организацией Маршалл Биллингсли предупредил ливанскую "Хизбаллу" о том, что эта организация не должна использовать министерство здравоохранения Ливана для передачи средств в учреждения, связанные с "Партией Аллаха". Это предупреждение прозвучало 31 января, после того, как было достигнуто соглашение о формировании нового правительства Ливана, в котором "Хизбалла" получила министерство здравоохранения, министерство сельского хозяйства и министерство по делам молодежи. Биллингсли выступил с таким заявлением перед ливанскими журналистами в посольстве США в Бейруте. Он отказался говорить, какие именно санкции последует со стороны Вашингтона, если "Хизбалла" нарушит запрет.

Ранее арабская редакция британского телеканала Sky News передавала, что на фоне усиления международных санкций против Ирана ливанская "Хизбалла" лишилась значительной части финансирования и переживает тяжелый кризис. В последние месяцы активисты "Хизбаллы", вовлеченные в социальные, образовательные, медицинские и даже медийные проекты "Партии Аллаха", получали только 60% от зарплаты, отмечалось в публикации. Причем, если раньше о проблемах "говорили шепотом", то теперь многие сотрудники учреждений "Хизбаллы" открыто жалуются на недостаток финансирования, не имея других источников дохода, кроме выплат из "партийной кассы".

Непонятно, отражается ли кризис на выплатах боевикам "Хизбаллы". В партии эту тему не комментируют. Но в ливанских СМИ время от времени появляются публикации по поводу недовольства семей "шахидов" и раненых, не получающих в полной мере обещанные пособия.

По сведениям Sky News, боевик "Хизбаллы" в среднем получает около 500 долларов США в месяц, а также бесплатное медицинское обслуживание и право на бесплатное образование. В случае гибели боевика его семья продолжает получать часть его "оклада", но зачастую выплаты сокращаются до менее чем 200 долларов в месяц.

На фоне кризиса в Иране руководство "Хизбаллы" пытается компенсировать потери за счет частных спонсоров в разных странах мира, в частности получая кредиты через фонд "Аль-Кард аль-Хасан", имеющий более 30 филиалов. Многие ливанские банки не работают с "Хизбаллой" из-за угрозы санкций, прежде всего со стороны США.

Телеканал Sky News обращал внимание на тот факт, что "Хизбалла" использовала ресурсы подконтрольного партии министерства здравоохранения Ливана еще до предупреждения минфина США.

Неоднократно публиковалась информация и о криминальных источниках доходов "Хизбаллы": контрабанде наркотиков, торговле оружием, рэкете и др.





